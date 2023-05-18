Galatasaray’ın şampiyonluk hesapları! Hedef Fenerbahçe derbisi, işte ihtimaller…

İstanbulspor’u yenerek takipçileriyle farkı maç fazlasıyla 8 puana çıkaran Galatasaray, artık şampiyonluk hesaplarına başladı Sarı-Kırmızılı ekibin sıradaki iki rakibi Sivasspor ve Ankaragücü. Bu kritik virajları kayıpsın dönmeyi hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom’da yeni hedef, 37. haftadaki Fenerbahçe maçına şampiyon unvanıyla çıkıp, kupayı derbide kaldırmak.

KEREM’İN GÖZÜ KUPADA!

Aslan’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gözünü şampiyonluk kupasına çevirdi. “Bizim için inanılmaz bir sezon geçiyor” diyen Milli futbolcu, “Birlikte şampiyonluğa gidiyoruz. Kaldı 2 maç. İnşallah 2 maç sonra taraftarımızla birlikte kupayı kaldıracağız. Bizim soyunma odamıza başkanımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız giriyor. Bir aile ortamımız var. Herkes bir arada olduğunda galibiyetlerden sonra ekstra motive olup eğleniyoruz. 2 hafta kaldı, 2 hafta sonra inşallah şampiyon Galatasaray olacak” açıklamasını yaptı.

‘RAKİPLER DE FARKINDA’

Bu sezonki 7 asistinin 4’ünü Icardi’ye yapan Kerem, Arjantinli yıldızla olan uyumunu da şu sözlerle anlattı: “Icardi ile güzel bir uyumumuz var. Ona gol attırmaya çalışıyorum. İstiyorum, çok istiyorum. O da bana çok fazla gol attırmak istiyor. İkimizin uyumu saha içinde çok güzel oluyor. Bazen rakiplerimiz de bunun farkına varıyor. O golden sonra da beni sırtına aldı. Kimse tek başına takımı götürüyorum demiyor. Hepimiz birlikte şampiyonluğa yürüyoruz.”

KOMBİNELER İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI

Galatasaraylı taraftarlar, 2023-2024 sezonu için çıkan kombine biletlerin tamamını, daha bu sezon sona ermeden tüketti. Sarı-Kırmızılı kulüpten taraftarlara teşekkür mesajı gelirken, “2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı” ifadeleri kullanıldı. Mevcut kombine sahipleri için açılan yenileme dönemine de taraftarlar büyük ilgi göstermiş ve son yılların en yüksek geliri elde edilmişti.

TORREIRA: HEDEFE DOĞRU GİDİYORUZ

Ana hedef olan şampiyonluk doğrultusunda devam ettiklerini vurgulayan Lucas Torreira, “10 kişi kaldığımızda oyun gerçekten zorlaştı ama öncesinde de kolay bir maç değildi. Amacımız her zaman aynıydı. Şampiyon olmaya çalışıyoruz. Başından beri bizim için en önemli şey ve ana hedef bu. Ailemiz için, taraftarımız için, tüm çalışanlarımız ve hepimiz için kazanmaya çalışıyoruz. Taraftar ailemizin bir parçası. Bu yolda devam ettik” diye konuştu.

DUBOIS: GEREKEN HER ŞEYİ YAPTIK

Boey’nin cezasında sağ bekte görev alan Leo Dubois, “Zor bir maçtı. Zor olmasına rağmen gereken her şeyi sahada yaptık. Pes etmedik. Gereken her şeyi yaparak ikinci golümüzü de attık ve rahat bir galibiyet kazandık. Üç maç var ancak önemli olan bir sonraki maçımız. Cumartesi günü maçımız var. Her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

OLIVEIRA: NEREDEYSE TAMAM!

Sosyal medya hesabından taraftarlara şampiyonluk mesajı yollayan Sergio Oliveira, “Neredeyse bitti. Bu 3 puan bizi yolun sonuna getirmek üzere. Tamamen hedefimize odaklanmış durumdayız. Sadece önümüzde kalan 3 finali düşünüyoruz. Teşekkürler Aslanlar… Artık evimizdeyiz” diye görüş bildirdi.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Galatasaray’da artık şampiyonluk için geri sayım başladı. İstanbulspor’u deplasmanda mağlup ederek maç fazlasıyla takipçilerine 8 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar, zirvede büyük avantaj sağlamış durumda. Şampiyonluk için önünde birçok seçenek bulunan Galatasaray, kupaya en kısa yoldan gitmenin hesaplarını yapıyor. Bunun için de en yakın tarih, cumartesi günü. Eğer Fenerbahçe, bugün Trabzon karşısında puan kaybederse, Aslan cumartesi evinde Sivasspor’u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İşte Cim Bom’u 23. lig şampiyonluğuna götürecek o ihtimaller:

TÜM MAÇLARI KAZANSA DA…

İhtimal 1: Galatasaray, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını kazanırsa, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak. Ezeli rakibiyle oynayacağı maçaCim Bom 82 puanla çıkacak, yenilse bile son haftaHatayspor karşısında alacağı 3 puanla 85’i bulacak. Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa bile 83 puanda kalacak. Beşiktaş zaten en fazla 80 puana çıkabiliyor.

HÜKMENLER EKLEDİĞİNDE

İhtimal 2: Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor’la berabere kalırsa puanı 69 olacak. 2’si hükmen kalan 4 maçını kazansa dahi en fazla 81 puana ulaşacak. Galatasaray, hafta sonu Sivasspor’u yenerse puanını 79 yapacak, son hafta hükmen maç da dahil edildiğinde 82 puanı garantilemiş olacak ve matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edebilecek. Aynı ihtimal Fener’in Trabzon’a yenilmesi halinde de geçerli olacak.

FENERBAHÇE DERBİSİ PLANI

Galatasaray cephesi, şampiyonluğun matematiksel olarak kesinleşmesi halinde, 37. haftada Nef Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesini ve seremoni yapılmasını istiyor. Teknik direktör Okan Buruk da TFF ile Galatasaray Yönetimi’nin bu konuda anlaşmasını beklediklerini söyledi.

Aslıhan Çil



