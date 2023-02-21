Galatasaray’ın teklifini açıkladılar: Herkes Zakharyan’ı beklerken…

Devre arası transfer döneminde kadroyu Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo transferiyle takviye eden Galatasaray, yeni isimler üzerinde de çalışmalara devam ediyor.

Bir yandan Arsen Zakharyan transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile görüşmeler sürdüren sarı – kırmızılıların bir başka genç yetenek için de teklif yaptığı iddia edildi.

GALATASARAY’IN ZAKHARYAN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Galatasaray transfer süresinin 5 Mart’ta uzatılmasından sonra, yaza bırakılan Arsen Zakharyan için yeniden atağa kalkma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova forması giyen 19 yaşındaki futbolcu için, Rus kulübüyle masaya oturacak.

15 milyon euro çıkış maddesi için 8+4 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanan Cim-Bom’un en büyük kozu ise oyuncunun gelmek istemesi… Devre arasında özellikle Zaniolo transferiyle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, yine adı Chelsea’yle geçen Zakharyan’ı kadrosuna katarak önemli bir hamlede bulunmak istiyor.

6 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ İDDİASI

Galatasaray için son transfer iddiası ise Yunanistan’dan geldi. Yunan Sport24’te yer alan habere göre; PAOK’da forma giyen ve ‘harika çocuk’ olarak nitelendirilen Giannis Konstantelias için sarı – kırmızılılar resmi teklif yaptı.

Haberde, Galatasaray’ın 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu için PAOK’a 6 milyon Euro teklif ettiğini, ancak kulübün bu teklifi kabul etmediği bilgisine de yer verildi.

Öte yandan İngiliz ekipleri Manchester United ve Leeds United’ın da oyuncu gözlemcileri aracılığıyla Konstantelias’yı takip ettiği öğrenildi.

KONSTANTELIAS’NIN KARİYERİ

5 Mart 2003’te Yunanistan’ın Volos şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu, futbola PAOK alt yapısında başladı. Ocak 2022’de Belçika ekibi Eupen’e kiralanan Konstantelias, sezon başında takıma geri döndü.

Bu sezon ligde 18 maçta görev yapan genç yetenek, 18 maçta bir kez gol atmayı başarırken beş kez de asist yaptı. Konstantelias tüm kulvarlarda ise 22 maça çıktı.