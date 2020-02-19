Galatasaray’ın tutanı, Fenerbahçe’nin atanı!

İRFAN YİRMİBEŞ/ FENERBAHÇE forvette, Galatasaray kalede üstün. Bu istatistiklere de yansımış durumda. Sarı-lacivertlilerin en büyük gol umudu Vedat Muriqi, 21 maçta 12 gol attı, dört de asist yaptı.

Onun gol atamadığı maçlarda Fenerbahçe, sadece bir kez kazanabildi. Muriqi’in değeri, hava topu kazanma rakamlarından da okunabiliyor. Maç başına 4.9 hava topu kazanana Kosovalı, rakip savunmayı dağıtarak takım arkadaşlarını da pozisyona sokuyor. Muriqi, her 6 şuttan birini gole dönüştürüyor.

Galatasaray’ın forvetleri beklenen performanstan uzakta. Radamel Falcao, 10 maçta beş gol attı. Onun yokluğunda sorumluluk alan Adem Büyük, 19 maçta altı kez fileleri sarstı, bunların beşi son dört maçta geldi. Her iki oyuncu da gol için dörder şuta ihtiyaç duyuyor ve bu açıdan Muriqi’ten iyi bir istatistiğe sahipler. İki oyuncu, geride kalan haftalarda asist yapamadı. Maç başına hava topu kazanma oranları da birbirlerine yakın; Falcao’nun 1.8, Adem’in 1.9.

Fenerbahçe kaleciler baz alındığında ezeli rakibinin gerisinde. Bu sezon transfer edilen ve maçların tamamında oynayan Altay Bayındır, 22 haftada kalesinde 26 gol gördü. Altay, sadece beş maçta kalesini kapatabildi.

Genç file bekçisinin kurtarış oranı yüzde 64. Ayrıca, Altay’ın kalesine gelen ilk isabetli şutların yüzde 85’i gole dönüştü. Milli eldiven, ceza sahası içinden 24 kurtarış yaparken, 23 gol yedi (Kurtarış oranı yüzde 51). Altay Bayındır, bireysel hatalardan da kalesinde üç gol gördü. Fenerbahçe’nin 1 numarası, maç başına 3.1 kurtarışa imza atıyor.

2014-15’TEN BERİ EN İYİ MUSLERA

GALATASARAY’IN derbideki en büyük kozlarından biri şüphesiz ki Fernando Muslera. Süper Lig’in en iyi istatistiklerine sahip kalecisi olan Uruguaylı, 2014-15’ten bu yana en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor.

YÜZDE 80 kurtarışa imza atan Muslera’nın kalesinegelen ilk şutlardaki gol yeme oranı ise sadece yüzde 10. Tecrübeli eldiven, ceza sahası dışından sadece bir gol yedi. Ceza sahası içinden çekilen şutlardaki istatistiği de iyi: 31 kurtarışa karşı 15 gol.