Galatasaray’ın yeni şarkısı Başakşehir maçında tanıtılacak

Üst üste 14 maç kazanarak Türkiye Süper Ligi rekorunu kıran Galatasaray 23’üncü şampiyonluğu için kenetlenmiş durumda.

Kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile lider durumda bulunan ve oynadığı futbol ile de göz dolduran Galatasaray’da taraftarlar şimdiden şampiyonluğa hazırlanmaya başladı.

Tribünlerdeki atmosfer için yapılan yeni şarkı ve klibi, 5 Nisan Çarşamba günü Nef Stadyumu’nda Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında taraftarların beğenisine sunulacak.

Şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için düzenlediği şarkıya ‘Sahibisin Kalbimin’ ismini verdi.