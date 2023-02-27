Galatasaray’ın yeni tansferine İtalyan devi talip oldu

Geçtiğimiz sezon ligde büyük bir hüsran yaşayan Galatasaray, 2022/2023 sezonu öncesi önemli yıldızları kadrosuna kattı. Sarı – kırmızılılar sezon başında özellikle İtalya Serie A’dan Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira’yı kadrosuna kattı.

Orta sahaya transfer edilen bir diğer isim olan Sergio Oliveira da son olarak Roma’da kiralık olarak forma giymişti.

SERIE A’DAN GELEN SON İSİM ZANIOLO

Galatasaray, devre arasında da transfer rotasını İtalya’ya çevirdi. Sarı – kırmızılılar, Roma’da kulüple anlaşmazlıklar yaşayan 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo’yu renklerine bağladı.

Galatasaray, Zaniolo için İtalyan kulübüne 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

ICARDI İÇİN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için son günlerde çeşitli transfer iddiaları gündeme geldi.

Sarı – kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak istediği Arjantinli yıldız ile alakalı olarak eşi ve menajeri olan Wanda Nara açıklama yaptı.

Transfer iddiaları hakkında konuşan Wanda Nara; “İtalya’dan AS Roma ve Milan, İcardi’yi gelecek sezon kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru. İcardi hala çok genç ve yıldız bir isim. Şu an net bir şey yok. Sezon sonunda oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.

BİR İSME DAHA TALİP ÇIKTI

Galatasaray’ın orta sahasında görev yapan Lucas Torreira, transfer olduğu günden beri Süper Lig’in en iyi orta alan oyuncularından biri oldu.

İtalyan Tuttosport’ta yer alan habere göre; Milan, sarı – kırmızılıların Uruguaylı yıldızını transfer etmek istiyor. İtalyan devi Torreira’yı Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer’in alternatifi olarak kadroya katmak istiyor.

Torreira, İtalya’da daha önce, Pescara, Sampdoria ve Fiorentina formaları giymişti.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira, bu sezon ligde 19, Türkiye Kupası’nda ise iki karşılaşmada görev aldı.