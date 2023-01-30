Galatasaray’ın yeni transferi Kaan Ayhan’ın ilk maçı!

Galatasaray, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Kaan Ayhan’ı İstanbul’a getirmişti. Tecrübeli stoperin transferinin detayları ortaya çıktı.Galatasaray, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Kaan Ayhan’ı İstanbul’a getirmişti. Tecrübeli stoperin transferinin detayları ortaya çıktı.

İLK TAKVİYE KAAN AYHAN

Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig’de üst üste 10’uncu zaferine ulaşan Galatasaray’da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda ilk hamle stoper tandemine yapıldı.

İLK SÖZLERİ

Milli futbolcuyu taşıyan uçak geçtiğimiz gece 00.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Sözleşme hakkında şu an için bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Kaan Ayhan, “Ben de sizler gibi sabırsızım. İnşallah önümüzdeki günlerde yine görüşürüz. Şu an sözleşme hakkında bir şey diyemiyorum” ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo’da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Kaan Ayhan bu süreçte 630 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray, transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiği Kaan Ayhan için 400 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Milli stoperin satın alma opsiyonu ise 2.8 milyon euro. İtalyan ekibi Sassuolo’dan net 1.3 milyon euro kazanan Kaan Ayhan, Galatasaray’dan yarım sezon için 600 bin euro alacak.

3 SENELİK SÖZLEŞME

Kiralık döneminin ardından sarı-kırmızılı ekiple 3 senelik kontrat imzalayacak olan Kaan Ayhan, ilk sene 1 milyon euro, 2. senesinde 1 milyon 250 bin euro, son senesinde ise 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

İşte ilk maçı!

Milli futbolcu, hafta içinde Ümraniye karşısında kadroda yer almayacak. Ancak Kaan, haftasonu yani 5 Şubat’ta Trabzonspor ile oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alacak.