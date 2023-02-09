Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo’dan depremzedelere yardım!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi esnasında Galatasaray için Türkiye’ye gelen Nicolo Zaniolo sessiz sedasız sarı-kırmızılılara imza attı.

KAP’A AÇIKLANDI

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada “Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20’si A.S. Roma S.r.l.’ye ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir. Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.” denildi.

ZANIOLO’DAN ROMA’YA VEDA MESAJI

Galatasaray ile sözleşme imzayalan Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından Roma’ya veda etti. Zaniolo veda mesajında “Beni evindeymişim gibi karşılayan sana geldim. Beni büyüttün, temsil ettiğin hikayeye her zaman saygı duyarak, renklerin için savaşarak, her giydiğimde forma için ter dökerek var gücümle yakalamaya çalıştığım bir şans verdin. Bu yolculuk, geçen yılki 25 Mayıs, o gol, o kupa gibi sonsuza kadar besleyeceğim eşsiz duygulardan oluşuyor… Hepsi bizim. Çok şey söylendi, çok fazla ama şimdi vedaya geldiğimize göre size bir şey söylemek istiyorum…Bu bir onurdu.” dedi.

AYAĞININ TOZUYLA DEPREMZEDELERE YARDIM

Salı gecesi sessiz sedasız İstanbul’a getirilen Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, önceki sabah yine gözlerden uzak şekilde sağlık kontrolünden geçirildi. Nef Stadyumu’nda başlatılan afet bölgelerine yönelik yardım kampanyasına mesai harcayan sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo transferi ile bu anlamlı organizasyonu gölgelemek istemedi.

İtalyan oyuncu, Galatasaray yönetiminin bu kararını anlayışla karşıladı ve sosyal medya hesaplarından transferiyle ilgili paylaşımda bulunmadı. 23 yaşındaki ofansif orta saha, depremzedeler için yaptığı 400 bin TL’lik bağışla da takdir topladı.