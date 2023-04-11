Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusu için teklif yaptığını duyurdular

Galatasaray’da gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Torreira’nın transfer olması durumunda Galatasaray yönetimini harekete geçti. Transfer sihirbazı Erden Timur gözünü bu kez Premier Lig orta sahasına dikti.

ÖNCELİKLİ HEDEF MAURO ICARDI

Galatasaray, sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain’den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Süper Lig’de sahaya çıktığı 15 karşılaşmada dokuz kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız oyuncu altı kez de asist yapmayı başardı. Türkiye Kupası’nda iki maçta görev yapan Icardi, bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Galatasaray yönetimi sezon sonunda, Icardi’yi kadroda düşünmeye Paris Saint-Germain ile pazarlık masasına oturacak. Sarı – kırmızılılar Arjantinli yıldızın bonservisini almaya çalışacak.

MERTENS’İN SÖZLEŞMESİ UZUYOR

Galatasaray’ın sezon başında kadroya kattığı isimlerden biri de Dries Mertens, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı yıldız bu sezon takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

25 maç oynaması halinde opsiyonu devreye girecek olan tecrübeli yıldız şimdiye kadar 24 maçta görev aldı. Süper Lig’de 14 Nisan günü oynanacak olan Kayserispor maçında sahaya çıkması halinde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.

ORTA SAHAYA BİR YILDIZ DAHA

Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Galatasaray, yıldız isimleri takip etmeye devam ediyor. Sport Italia’nın haberine göre; Galatasaray, Juventus’tan kiralık olarak Chelsea’ye giden Kongo asıllı İsviçreli yıldız Denis Zakaria’ya teklif yaptı.

Mavilerin formasını tüm kulvarlarda 10 kez giyen yıldız oyuncu bu sezın bir kez gol sevinci yaşadı.

Juventus, Zakaria’yı Ocak 2022’de Mönchengladbach’tan 10.10 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti.