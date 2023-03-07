Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçti! Luis Campos detayı…

Galatasaray’da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hızlıca başladı. Sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk’un raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer düşünülen mevkilerdeki oyuncular belirlenmeye başladı.

Süper Lig devinde transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın genç futbolcusuna, La Liga ekibinin talip olduğu ortaya çıktı. Luis Campos’un transfer için devrede olduğu belirtildi.

3 TRANSFER YAPILDI

Galatasaray’da kurmaylar ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna ilk olarak Kaan Ayhan’ı dahil etti. 28 yaşındaki milli stoper, satın alma opsiyonuyla birlikte Sassuolo’dan kiralandı. Galatasaray, kiralama ücreti olarak Serie A ekibine 400 bin euro ödendiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Süper Lig devi ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna bir dünya yıldızını dahil etti. Roma’da mutsuz olan Nicolo Zaniolo ile anlaşma sağlandı. Süper Lig devi, Nicolo Zaniolo için Roma’ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’ın son hamlesi sol beke oldu. Süper Lig’den çekilme kararı alan Hatayspor’un Kanadalı sol beki Samuel Adekugbe sezon sonuna kadar kiralandı. 28 yaşındaki sol bekin sözleşmesinde 1 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi bulunduğu açıklandı.

VEDALAR PEŞ PEŞE

Galatasaray’da Okan Buruk’un kadroda düşünmediği oyuncularla yollar ayrıldı. Haris Seferovic’in kiralık anlaşması sonlandırıldı. Metehan Baltacı tecrübe kazanması adına sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK’ya kiralandı.

Galatasaray’da dördüncü kaleci konumuna gerileyen İsmail Çipe’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi. 28 yaşındaki eldiven Boluspor’la anlaşma sağladı. Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven’a kiralandı.

JANKAT YILMAZ’A CELTA VIGO KANCASI

Sporx’in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre; İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Galatasaray’da forma giyen genç eldiven Jankat Yılmaz’ı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

La Liga temsilcisinde Agustin Marchesin’in sakatlığı sonrası transfer planlarının tamamen değiştirildiği belirtildi. Agustin Marchesin’in transferinin ardından Diego Alves’in transfer edildiği kaydedildi. La Liga ekibinde yeni transfer Diego Alves’in diğer kaleci Ivan Villar ile birlikte takımda bir geleceğinin olmadığı vurgulandı.

EN ÜST SEVİYEYE YENİ ÇIKTI

Luis Campos’un danışmanlık yaptığı Celta Vigo’da birçok kalecinin öne çıktığı ifade edilirken, Luis Campos’un aklındaki ismin Galatasaray’dan Jankat Yılmaz olduğu belirtildi. Jankat Yılmaz’ın henüz büyük bir ligde oynamadığı ve en üst seviyeye yeni çıktığı aktarıldı.

Luis Campos’un 18 yaşındaki kaleciye ilgisinin yeni olmadığı ve ara transfer ve tescil döneminde 500 bin euroluk teklifle Jankat Yılmaz’ı Celta Vigo’ya kazandırmak istediği öne sürüldü. Galatasaray kurmaylarının bu transfer teklifini kabul etmediği belirtildi.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Celta Vigo’nun teklifinin kabul edilmemesinin ardından yeniden harekete geçtiği kaydedildi. İspanyol ekibinin yaz aylarında Jankat Yılmaz için yeni teklif yapmaya hazırlandığı vurgulandı.

Jankat Yılmaz’ın Galatasaray’da A takıma yeni çıktığı ve önünde Fernando Muslera olduğu için birinci kaleci olmadığına değinildi. 18 yaşındaki futbolcunun, Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri olduğu ve Milli Takım’da tüm alt yaş kategorilerinde forma giydiği belirtildi. Celta Vigo’nun, bu transferle bir anlamda geleceğe yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.

1 MİLYON EURONUN ALTINDA

Jankat Yılmaz’ın piyasa değerinin 150 bin euro olduğu ve bu transferin Celta Vigo için çok büyük bir mali yükümlülük getirmeyeceği aktarıldı. Bu nedenle Celta Vigo’nun bu transferi 1 milyon euronun altında bir rakamla bitirebileceği ifade edildi.

Galatasaray altyapısında yetişen Jankat Yılmaz, A takım düzeyinde herhangi bir maçta forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılılar, kısa bir süre önce 18 yaşındaki eldivenle 30 Haziran 2025’e kadar sözleşme imzaladı. Jankat Yılmaz’ın güncel piyasa değeri 150 bin euro.

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