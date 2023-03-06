Galatasaray’ın yıldızına İtalyanlar talip oldu! Aslan bonservisi belirledi

Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yaşandı, Galatasaray haftayı BAY geçti. Sarı-Kırmızılı kulüp bu arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Gelirlerinin deprem bölgesine aktarıldığı karşılaşmayı Cim Bom; Milot Rashica, Sergio Oliveira, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Nicolo Zaniolo ve Leo Dubois’nın golleriyle 6-0 kazandı.

Sezon sonu işaret edildi

Transferde yoğun mesai harcayan ve devre arasında kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe’yle güçlendiren Aslan; Renato Sanches, Paulo Dybala ve Angel Di Maria için de bastırmıştı. Fakat üç transfer de 5 Mart’ta sona eren uzatmalı döneme yetişmedi. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur önderliğindeki kurmayları üç süperstar için de sezon sonunu işaret etti.

Eski yıldız gündemde

Sarı-Kırmızılılar, bu kez de takımın eski yıldızını sezon sonu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Cim Bom, bonservisi Manchester United’da bulunan eski oyuncusu Alex Telles’i transfer etmek istiyor. 2020-2021 sezonunda Porto’dan 15 milyon Euro’ya transfer olan Alex Telles bu sezon başında La Liga ekiplerinden Sevilla’ya transfer oldu. Bu sezon şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen Aslan, eski sol beki Alex Telles ile güçlendirmek istiyor. 2014-2015 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Brezilyalı oyuncu, 60 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı.

‘Siz PSG’yle anlaşın’

Galatasaray dış transfer için büyük uğraş verirken bir yandan da iç transferde çalışmalar devam ediyor. Öncelik, Arjantinli süperstar Mauro Icardi’nin kadroda tutulması… PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi hakkında geçtiğimiz günlerde, “Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor” ifadelerini kullanmıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre de Başkent ekibi, Arjantinli yıldız ile kesin olarak yollarını ayıracak. Bu gelişmeler üzerine gaza basan Cim Bom, 30 yaşındaki futbolcuyla geleceği hakkında görüştü. Sarı-Kırmızılı ekipte kalmak isteyen ve yönetime, “Siz PSG’yle anlaşın. Ben kalmak isterim” diyen tecrübeli oyuncu için çalışmalar hızlandı.

Resmi teklif yapılmıştı

Aslan’da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Victor Nelsson… Avrupa’dan birçok talibi olan Norveçli oyuncu için sezon başında İspanyol ekibi Sevilla ciddi şekilde bastırmıştı. Galatasaray’dan, Marcao’yu 12+3 milyon Euro’ya kadrosuna katan Endülüs ekibi, Nelsson için de resmi teklif yapmış ancak yönetim kabul etmemişti. En ciddi teklif Sevilla’dan gelirken, İtalyanlar da 24 yaşındaki stoper için devreye girdi.

İstenen bonservis belli oldu

Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın formasını giydiği Atalanta, Nelsson’a talip oldu. Todofichajes’in haberine göre; Lacivert-Siyahlılar, yıldız oyuncu için oldukça ciddi. Haberde, başarılı stoper için Galatasaray’ın 20 milyon Euro bonservis belirlediği kaydedildi.