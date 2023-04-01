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1 Nisan 2023
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Galatasaraylı Fredrik Midtsjö:Taraftara layık olacağız

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 27. haftasında Sarı-Kırmızılı ekip zorlu maçta Adana Demirspor’u konuk etti. İlk yarısının başladığı gibi sona erdiği karşılaşmada iki teknik adam da ikinci devrede hamleler yaptı. 74’te oyuna Sergio Oliveira’nın yerine giren Fredrik Midtsjö 86’da sahneye çıktı ve Nef Stadyumu’nu coşturan golü attı. Uzatma anlarında ise Nicolo Zaniolo penaltıda hata yapmadı ve mücadele 2-0 Aslan’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray kariyerinde ilk golünü atan ve Cim Bom’un kazandığı kritik 3 puanda galibiyetin fitilini ateşleyen Midtsjö maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. 

‘Amaç şampiyon olmak’

Çok mutlu olduğunu söyleyen Norveçli yıldız, “Uzun zaman olmuştu gol attığım, iyi oldu bu gol. Takım için de iyi oldu. Amaç şampiyon olmak. 14 galibiyet üstüne 1 kayıp yaşadık. Burada harika bir atmosfer ve taraftar var. Onlara layık şekilde oynamaya devam edeceğiz” dedi. 

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