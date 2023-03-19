Galatasaraylı Leo Dubois: Ayağım kırılmalı mıydı!

Galatasaray’dan hakem Zorbay Küçük ve VAR ekibine karşı tepkiler devam ediyor. Konyaspor deplasmanında Rashica’nın ilk dakikadaki pozisyonunda penaltı bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Leo Dubois’in sakatlandığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına da tepki gösteriyor. Fransız futbolcu, Ahmet Oğuz’un sert hareketiyle yerde kalırken, bacağının son durumunu paylaştı.

Henüz belli değil

Pozisyon sırasında acı içinde yerde kalan Dubois, “Kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyordu” diye sorarak sitemini dile getirdi. Tedavisi süren tecrübeli futbolcunun bir sonraki lig mücadelesi olan Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı doktor tetkiklerinin ardından netleşecek.