Galatasaraylı Mariano: ‘Brezilya’ya dönmeyi düşünüyorum’

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mariano, geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki sağ bek, “Brezilya’ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum” dedi.

Brezilya’da herhangi bir takıma öncelik vermediğini söyleyen yıldız futbolcu, “Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani’ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009’da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikaye yazmıştık. 2010’da Brezilya şampiyonluğuna ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan devre arasında Galatasaray’dan ayrılmak üzere olduğunu ancak Flamengo’ya transferinin son anda gerçekleşmediğini belirten Brezilyalı savunmacı, “Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo’dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, ‘Sorun değil, Türkiye’de mutluyum’ dedim” ifadelerini kulllandı.

Uzun yıllar Brezilya’da forma giydikten sonra 2012’de Bordeaux’ya, 2015’te ise Sevilla’ya transfer olan Mariano, 2017 yılından bu yana Galatasaray için mücadele ediyor.

Tecrübeli isim bu sezon oynadığı 32 maçta 5 asist yapma başarısı gösterdi.