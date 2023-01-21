Galatasaraylı Mauro Icardi: Böyle devam edersek şampiyon olacağız

Süper Lig ‘in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor’u 2-1’le geçti. Sarı-Kırmızılılar’da maçın gol perdesini açan Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de 6 gol, 4 asiste ulaşan Arjantinli süperstar, “İlk yarı biraz daha zordu. Bazı şanslarımız vardı ama gole çeviremedik. İkinci yarıda golümü attım, kazanmayı da başardık. Bir forvet olarak gol atmam gerekiyor, takım arkadaşlarıma yardım etmem lazım. Takımımızın amacı her hafta kazanmak. Her hafta çalışıyoruz, böyle devam edersek sezon sonunda şampiyonluğa kavuşacağız. Sadece kendimden değil, taraftarımla da gurur duyuyorum. Rakipleri onlar zor durumda bırakıyor. Bu ilgiye gollerle karşılık vermek istiyorum” dedi.