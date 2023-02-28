Galatasaraylı Mauro Icardi’den, Wanda Nara paylaşımı

Sezon başında yoğun uğraşlar ve büyük umutlarla PSG’den kiralanan Mauro Icardi saha içi performansı kadar saha dışındaki özel hayatıyla gündemi meşgul ediyor. Daha önce eşi Wanda Nara’yla yaşadığı problemler nedeniyle kendisine dünya basınında geniş yer bulan Arjantinli süperstar benzer problemleri Türkiye’de de yaşadı.

Ayrıldıklarını açıklamışlardı

Icardi birkaç kez ülkesine giderken çift açıklamalarıyla polemik oluşturmuştu. Ayrıldıklarını da açıklayan Icardi-Wanda Nara ikilisi birbirinden kopamamıştı. Son açıklama Galatasaray’ın yıldızından geldi.

‘O, karım, tek aşkım, bu hayat alemindeki kraliçem, kızlarımın annesi…’

Kişisel sosyal medya hesabından eşi Wanda Nara’yla fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki forvet, “O, karım, tek aşkım, bu hayat alemindeki kraliçem, kızlarımın annesi… Seni seviyorum. Milyonlarca güzel şey yaşadığımız, 10 yıllık aşk, kıskançlıklara, kötü hislere, hakaretlere karşı savaşmak, sahip olmak ve bugün olduğumuz şey olmak için kendimizden ne kadar verdiğimizi sadece bizim bildiğimiz bu trene binmek isteyen birçok “palyaçoyu” alçaltmak. Seni seviyorum ve seni hayatım boyunca seveceğim güzel Kraliçem!” notunu düştü.

Galatasaraylılar mutlu

Yıldız oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar 13 maçta 9 gol, 6 asistle oynayan Icardi’nin özel hayatında mutlu olmasının saha içi performansına da olumlu yansıyacağını düşünüyor.

İşte o paylaşım: