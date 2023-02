Galatasaraylı oyunculardan depremzedeler için yardım çağrısı

Galatasaray’da deprem bölgesine yardım kampanyaları devam ediyor. Türkiye’nin sesini tüm dünyaya duyurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, yabancı oyuncuları vasıtasıyla yurt dışına mesajlar gönderiyor.

Dün de Sacha Boey’nin dünyaya yardım seslenişi Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarında yer buldu. Takımın başarılı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu’nun sözleri de İngilizce altyazıyla birlikte video olarak yayınlandı.

Sacha Boey’ call 🗣️

You can help Türkiye relieve the pain of devastating earthquakes.

Donations in TRY: https://t.co/0DjRkJ40Rr

Donations in USD: https://t.co/9gsC6hlW4p

Donations in EUR: https://t.co/pBe1UiRKOG

Donations in GBP: https://t.co/P4sZiESnZW pic.twitter.com/pFvy3AVOdw

