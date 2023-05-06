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5 Mayıs 2023
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Galatasaraylı Rashica’dan menajerine mesaj!

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Galatasaray’ın transferin son gününde Norwich’ten kiraladığı Milot Rashica, kısa sürede hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini kazanmayı başardı.

Galatasaray’daki performansıyla İngiltere’de yaşadığı hayal kırıklığının ardından adeta yeniden doğan 26 yaşındaki futbolcu, bir anda transferin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde İngiliz kulübü Burnley, Rashica’nın bonservisini alabilmek için Norwich’le temasa geçti. Daha sonra da Türkiye’de şampiyonluk hedefi olan birkaç kulübün, Kosovalı yıldızın menajeriyle temas kurduğu ve bonservis konusunu öğrenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BONSERVİSİNE 5 MİLYON EURO

Rashica ise Galatasaray’da çok memnun. Hem kulübü Norwich’e hem de menajerine mesaj gönderen Sarı-Kırmızılı futbolcu, “Burada çok mutluyum. Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız ve ben de takımıma en yüksek seviyede katkı sağlamak istiyorum. Benim önceliğim Galatasaray’da kalmak. Şu an için diğer teklifleri değerlendirmek istemiyorum” dedi ve Galatasaray’la anlaşma sağlanmasını istedi.

Sarı-Kırmızılı yönetim, sezonun bitmesini beklemeden Rashica’nın bonservisini kulübe kazandırmaya çalışıyor. Gözden çıkarılan rakamın ise 5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

 

Alaturka Online
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