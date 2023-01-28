Galatasaraylı Yunus Akgün: Gollerimin devamı gelecek

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor’u 4-0’la devirdi. Bu sezon Galatasaray formasıyla ilk golünü atan ve maçın skorunu belirleyen Yunus Akgün karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğunu söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, “Tüm arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu başarılarda payları büyük. Çok iyi bir aile ortamımız var. Herkes arkadaşı için mücadele ediyor. Bu da bizi şampiyon yapacak bir şey. Her maçı kazanmak istiyoruz. Maçlara gelirken Galatasaray marşı açıyoruz otobüste. Bizim totemimiz oldu” dedi.

İlk golünü atması üzerine de Yunus, “İlk golümü attım. Şeytanın bacağını kırdım. Umarım devamı gelecek” ifadelerini kullandı.