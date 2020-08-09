Galaxy Note20 ödüllü Samsung PENUP yarışması devam ediyor

İSTANBUL (AA) – Samsung'un PENUP yarışmasında en kreatif çizimi yapan katılımcılara 5 adet Galaxy Note20 hediye edilecek.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarının hızla büyüyen sanat topluluğu PENUP uygulaması ile yeteneklerini kitlelere ulaştırarak Galaxy Note20 ödülünün sahibi olabilecek.

Samsung'un 21 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek ve Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının katılabildiği PENUP yarışmasında en kreatif çizimi yapan katılımcılara 5 adet Galaxy Note20 hediye edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen kullanıcıların, öncelikle PENUP uygulamasına girip kadın kahraman, erkek kahraman veya Galaxy Note20 temalarından birini seçerek bu çizimi tamamlamaları gerekiyor. Ardından katılımcıların yaptıkları çalışmanın linkini https://www.samsung.com/tr/penup-yarismasi-2020/ sayfasında yer alan formdaki diğer bilgileri de doldurarak göndermeleri yeterli oluyor.

Yaratıcı şekilde çizdikleri resimleri belirtilen adrese yükleyen katılımcıların başvuruları Samsung Türkiye ve Cheil özel jürisi tarafından farklılık, dil ve anlatım, özgünlük kriterlerine göre değerlendirilecek ve en yaratıcı başvurunun sahibi 5 kişi, 21 Ağustos'ta Samsung Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurulacak.