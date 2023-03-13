Galeria sitesiyle ilgili skandallar bitmek bitmiyor…

Diyarbakır’da altındaki 4 katlı AVM’si ile kentin ilk AVM ve yaşam merkezi olarak aylarca proje tanıtımı yapılan ve 2000 yılında eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılışı yapılan Diyar Galeria sitesinin bir bloğu 7.7’lik, ikinci bloğu da aynı gün 7.6’lık depremde yıkıldı.

Onlarca kişiye mezar olan AVM ve konutlarla ilgili soruşturma kapsamında aralarında müteahhit ile kolon kestikleri ileri sürülen, market, tekstil atölyesi ve spor merkezi işletmecilerinin de yer aldığı 12 kişi tutuklandı.

İNŞAAT AŞAMASINDAYKEN ÇÖKMÜŞ

Galeria sitesiyle ilgili betonlardan alınan karot örnekleri, demir numuneleri ve temeldeki toprak zeminle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının görevlendirdiği inşaat, deprem ve jeoloji mühendisleri ile iç ve dış mimarlardan oluşan bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ederken, skandallara bir yenisi daha eklendi.

İmar kanunu, deprem yönetmeliği ve mevzuata aykırı birçok durum tespiti yapılmış olmasına rağmen 1998 yılında ruhsatı onaylanan Galeria sitesinin kolon kesildiği ileri sürülen bloğunun henüz inşaat aşamasındayken çöktüğü ortaya çıktı.

YUMUŞAK ZEMİNDE OYNAMA VE KAYMA OLMUŞ

Sitenin yapıldığı arazinin geriye dönük eski kayıtlarına bakıldığında kuru bir dere yatağı olduğu, zemin sıvılaşmasından kaynaklı yumuşak kaygan bir zemine sahip olduğu Dicle Üniversitesindeki öğretim üyelerince tespit edilirken, yıkılan bloğun karkas inşaatının üçüncü katındaki kalıplarının bağlandığı, ancak zemindeki oynaklık nedeniyle çöktüğü, kolon ve kirişlerde kaymalar yaşandığı bildirildi.

Bu durumun resmi makamlara bildirilmeden, zemin etüdü yapılmadan, zeminde bir sıkılaştırma işlemi uygulanmadan tekrar yıkılan yere kalıp ve kolon bağlantıları yapılarak inşaata devam edildiği öğrenildi.

BELEDİYENİN HEMEN BİTİŞİĞİNDEYDİ

Diyar Galeria Sitesinin hemen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bitişiğinde olmasına rağmen dönemin Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığının da bu duruma herhangi bir müdahalede bulunmadığı gibi inşaatın çökerek kötü zemin üzerine kurulduğu sinyalini vermesine rağmen devam ettirildiği belirtildi.