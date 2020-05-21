Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı.

Gambiya Futbol Federasyonundan (GFF) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede daha önce oynanan maçların geçersiz sayıldığı belirtilerek, "bu yılki futbol liginde kazanan, terfi ve düşme yok." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ligde ilk iki sıraya giren Real De Banjul FC ve Gambia Armed Forces FC'nın Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nda Gambiya'yı temsil edeceği vurgulandı.

GFF'in Kovid-19 Yarım Fonun'dan kulüplere mali destek sağlayacağını kaydedildi.

Afrika kıtasında Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya, Uganda ve Güney Sudan gibi ülkeler, Kovid-19 nedeniyle futbol maçlarını ertelemişti.

Gambiya'da şimdiye kadar 24 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.