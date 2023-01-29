Game of Thrones karakterlerine benzetilen Bilecik Başkan Vekili, sosyal medyada gündem oldu

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetildi.

VEKALETEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, geçen yıl 25 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart tarihinde, Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan Başkan Vekilini belirlemişti.

Başkan vekili seçilen, Millet İttifakı adayı CHP’li Muharrem Tükekçioğlu’nun da geçmişte aldığı bir cezanın onaylanmasının ardından meclis üyeliği düşürülmesi nedeniyle Bilecik Belediye meclis üyeleri yeniden sandık başına giderek başkan vekilini belirlemişti.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimde, Millet İttifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14 oy alarak Bilecik Belediyesi vekalet belediye başkanı seçilmişti.

İMAMOĞLU İLE YAN YANA GELİNCE FARK EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bilecik ve Bozüyük ilçelerinde çeşitli ziyaretler ve açılışlara katılmış ve bu çerçevede ziyaret ettiği Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile çıkan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu’na Bilecik ziyaretleri sırasında eşlik eden Bielcik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen’a benzetildi.

Sosyal medyada birçok paylaşımda bulunan vatandaşlar kadın başkan vekile övgü ve iltifatlarda bulundu.

Sosyal medyada Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile ilgili çıkan paylaşımlardan bir kısmında şu ifadelere yer verildi:

Kaan Öztürk: Bilecik’ten o kadar haberimiz yok ki belediye başkanı Targeryan’mış ilk defa görüyoruz. Sayende Ekrem İmamoğlu başkanım.

Oğuzhan Bonaparte: Targaryen hanesinden daenerys, isminin birincisi, meereen kraliçesi, andalların, rhoynar ve ilk insanların kraliçesi, yedi krallığın hükümdarı, diyarın koruyucusu, büyük çim denizinin khaleesi’si, zincir kıran, ejderhaların annesi Melek Mızrak Subaşı.

Burçin Tetik: Bu fotoğraflarla taymlaynıma düşen Bilecik belediye başkanının hesabında gezinip kıyafetlerini incelemekle meşgulüm şu an. Kulağında birkaç delik var, kıkırdağı da delik. Bilecik başkanı nasıl biri deseler kafamda bu belirmezdi.

Burak Tatari: İmamoğlu’nun Bilecik ziyaretinde en öne çıkan isim o oldu. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı 1988 Bulgaristan doğumlu… Sofya’da mimarlık okumuş, 2019’dan bu yana belediyede görevde…

Dileda Arslan: Bilecik nüfusunun yarısının Bulgaristan göçmenlerinden oluştuğunu bilmeyenler Melek Mızrak Subaşı’nın endamını görünce şok geçirmiş. Siyasetteki ihtiyaç buysa halkımız rahat olsun, Bilecikliler olarak Turkiye’yi Elf’e boğarız.

Sarp Kalfaoğlu: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Hanımefendi cumhurbaşkanı adayı olsun isterim ama iç anadolu bölgesi bir Targaryen’e oy verir mi hiç emin değilim..

Aangel Tarott: Melek mızrak subaşı, benim gözümde artık aura kadın. Görür görmez etkilendim ve profilinde gezinip burcunu buldum. 7 Nisan doğumlu bir koç kadını kendisi.