Gaming İstanbul başlıyor

Oyun, espor ve dijital eğlence fuarı Gaming İstanbul yarın başlayacak. Bu yıl 100 bin oyuncu ve oyun severi ağırlamaya hazırlanan fuarda aileler ve çocukları için yepyeni ve birbirinden özel deneyimler bir arada olacak.

Gaming İstanbul çocuklara hem yurt içinden ve yurt dışından gelen oyun profesyonelleriyle tanışma hem de sevdikleri oyunların en güncel versiyonlarını görme şansı tanıyacak. Ailelere özel olarak hazırlanan ‘çocuk oyun alanı’ ile Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği fuarda; Aristo Çocuk 4 gün boyunca saat 10:00 ve 18:00 arası survivor oyunları, slime, ebru, ahşap, denge gibi çocukların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını geliştirecek pek çok eğlenceli ve sanatsal aktivite ile çocuklara birbirinden farklı tecrübeler yaşatacak. Çocukların favori oyun karakterlerini canlı olarak görebildiği cosplay yarışmaları da bu yıl yine renkli görüntülere sahne olup çocukları mutluluğa doyuracak.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve tanışmak için can attığı, oyun sektöründe fırtınalar estiren PintiPanda, Can Sungur, EasterGamersTV Mete, Pqueen gibi isimler GIST ana sahnesinde fuara özel hazırlanan #kalkgel etkinliğinde olacak. Yine ana sahnede PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang oyunlarının sürpriz etkinlikleri de fuarın kaçırılmayacak anları arasında yer alacak.