Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile beğeni topladı

2019 senesinde hayatını Caner Yıldırım ile birleştiren Gamze Erçel, önceki ay kızları Aylin Mavi’ye kavuştu. Ailesiyle mutlu anlarını zaman zaman sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan Erçel, bu kez de kızıyla ilk kez dışarı çıktığı anı paylaştı.

“MİNİK PİRANAMIZ 17 GÜNLÜK OLDU”

17 günlük kızını hava almaya çıkaran taze anne, “Minik piranamız 17 günlük oldu bile. İlk defa hava almaya çıktık bugün” diyerek bu anı takipçileriyle paylaştı. Erçel’in bebeğiyle yaptığı paylaşım takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.