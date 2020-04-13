Gamze Taşcıer Meclis’te Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Kadınların Hayatlarını Karartamazsınız!

Gamze Taşcıer’den Efsane Konuşma… Soluksuz İzleyeceksiniz!

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Gamze Taşcıer dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan infaz düzenlemesiyle ilgili konuştu.

Kamuoyunda af yasası olarak bilinen düzenlemeyi eleştiren Gamze Taşcıer AKP’li milletvekilleri ile tartıştı.

Tartışmaya AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de katıldı.

AKP’li ve MHP’li milletvekillerine seslenen Gamze Taşcıer “Bu kanunu bahane bilerek kadınların ve çocukların hayatlarını karartamazsınız. Kadınların hayatlarına karanlık eklemeyin” dedi.

GAMZE TAŞCIER KİMDİR

İşte Gamze Taşcıer’in kısa özgeçmişi:

Ankara – 1982, Adil, Şengül.

Eczacı; 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

2004 yılından bu yana Mamak’ta serbest eczacılık yaptı. Türk Eczacıları Birliği Delegesi oldu. 2016-2018 yıllarında gerçekleştirilen Büyük Kurultaylarda Parti Meclisi üyesi seçildi. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı.

Taşcıer, evli ve 2 çocuk annesidir.