Gamze Taşcıer’den efsane konuşma: Bu yasa Fethullah’la fotoğrafı olan AKP’liler için!

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi üzerine konuştu.

“AK Parti sosyal medyayı A Haber yapmak istiyor” diyen Gamze Taşcıer konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

Bu teklif bir sansür teklifidir. AK Parti’nin genel olarak siyaset anlayışı “Kontrol et, edemezsen sansürle, onu da yapamazsan yasakla.” anlayışıdır. Bu teklifi bize Almanya modeli olarak sunuyorsunuz ama ben Merkel’i eleştirdiği için gece yarısı evinden alınan bir Alman hiç görmedim ya da Facebook’ta iktidarın hoşuna gitmeyen bir yazıyı beğendiği için 13 yaşında bir Alman çocuğunun karakola götürüldüğünü hiç duymadım. Hani, sizin şu kıskandığını iddia ettiğiniz Almanya var ya, aslında onu örnek alacaksak eğer, hukukun üstünlüğü konusunda örnek almalıyız ki Almanya 6’ncı sıradayken Türkiye 107’nci sırada. “Almanya şu içeriği kaldırıyor.” diyorsunuz; peki, içerik kaldırma konusunda siz ne kadar tarafsızsınız? Örneğin, bir kanal, yandaş olduğu için, 90 bin şikâyet olmasına rağmen kendisiyle ilgili yapılan işlem sayısı sıfır. Dolayısıyla “Almanya modeli” demeyi bırakın, bu düpedüz AK Parti tipi bir sansür modelidir. İbrahim Kalın bugün bir açıklama yaptı, dedi ki: “Sosyal medya kullanıcılarının fikirlerini özgürce ifade etmesinde herhangi bir sorun yok.” Sayın İbrahim Kalın, sorun tam da ifade ettikten sonra başlıyor zeten. Çünkü siz o “tweet”i attıktan sonra bir gece yarısı evinize geliniyor ve karakola götürülüyorsunuz. Yani bir anlamda, sizin yaptığınız gerçekleri gizlemek.

Neymiş? Batı ülkelerinde unutulma hakkı varmış. Peki, bu hak niçin var? Gerçek mağdurlar için var. Siz bu kanun teklifini getirirken kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle bunu getirdiğinizi söylüyorsunuz; nedense bu kişilik hakları Canan Kaftancıoğlu için, Berna Laçinler için, muhalif Ahmetler, Ayşeler için getirilmeyecek. Kimin için getirilecek biliyor musunuz? Bu yasa Resmî Gazete’de yayımlandığı gün, Fetullah’la fotoğrafı olan AK Partili vekiller sıraya girecek. Ayakkabı kutusunda, takım elbise poşetinde rüşvet alanlar kişilik haklarım zedelendi diyecek, Kanal İstanbul üzerinden kupon arazi aldırdığınız Katar Emiri’nin annesi hemen başvuracak “Benim kişilik haklarım zarar gördü.” diyecek ve unutulma hakkından yararlandıracaksınız.

Yani amacınız unutma hakkı değil, George Orwel’in 1984 kitabındaki gibi “Büyük biraderin amacı hafızaları silmeye çalışmak.”. Muhtemelen bir sonraki yapacağınız hamle de günlükleri silmeye çalışmak olacak. Yani bizi, AK Parti’yi tanımıyormuşuz gibi davranmaktan artık vazgeçin. Niyet okuyuculuğu da yapmıyoruz çünkü on sekiz yıldır artık sizi çok iyi tanıdık.