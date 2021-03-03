Gana, 2020'de 140 ton altın üretti

ABUJA (AA) – Afrika kıtasının en büyük altın üreticisi olan Gana, geçen sene 140 ton altın üretti.

Gana'da faaliyet gösteren Gold Fields şirketinin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede 2020'de 140 ton altın üretildi.

Üretimi geçen sene Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,5 düşse de Gana, kıtada en çok altın üreten ülke konumunu korudu.

Gana Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kwaku Asomah-Cheremeh, Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapatılan madencilik alanlarının bu sene yeniden açılacağını ifade etmişti.

Ülkede geçen sene Kovid-19 nedeniyle bazı madencilik alanları kapatılmış, bazı alanların faaliyet göstermesine geçici olarak izin verilmişti.

Gana, altın üretiminde dünyada yedinci sırada yer alıyor.