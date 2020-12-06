Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan “barışçıl” seçim çağrısı

ABUJA (AA) – Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ülkesinde düzenlenecek devlet başkanlığı ve milletvekilleri seçimi öncesinde "barışçıl" seçim çağrısı yaptı.

Akufo-Addo, bugün düzenlenecek seçim öncesinde ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede "Dördüncü Cumhuriyet" sisteminde 8'inci kez yapılacak seçimlerde halka şiddet olaylarından kaçınmaları uyarısında buldu.

Gana'nın Batı Afrika'da barışın simgesi olarak bilindiğinin altını çizen Akufo-Addo, seçim sürecinde de halkın ülkenin bu kimliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Ülkede seçim düzenlenecek tüm bölgelere güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Akufo-Addo, "Siyasi kimliği ne olursa olsun herhangi bir vatandaşın uygunsuz davranışı hoş karşılanmayacak." dedi.

Gana'da bugün yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Ulusal Vatansever Partisinden (NPP) mevcut Devlet Başkanı Akufo-Addo ile Ulusal Demokratik Kongreden (NDC) John Dramani Mahama en güçlü adaylar olarak gösteriliyor.