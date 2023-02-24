Gana Futbol Federasyonu’ndan Christian Atsu kararı! Emekli edildi…

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye yasa boğulurken depremler spor dünyasını da vurmuştu. Hentbol A Milli Takımımızın kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar, Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi’nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, Daha önce Galatasaray, İstanbulspor ve Başakşehir akademilerinde de çalışan İskenderunspor kaleci antrenörü Uğur Kurt, İskenderunspor’un atletik performans antrenörü Halil İbrahim Ölmez, Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahrıman, Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Burhanettin Sever, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde forma giyen voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş, Emincan Kocabaş ve Murat Çiloğulları, Turgutlu Belediyesi Espor oyuncusu Gizem Harmankaya, Merinos Voleybol’un 27 yaşındaki smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır ve daha nicesi depremde yaşamını yitirmişti.

Chelsea ve Newcastle’da da oynamıştı

Futbolu da vuran deprem Yeni Malatyaspor’un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile Hataysporlu yıldız Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut ve malzemeci Onur Akdeniz’i aramızdan almıştı. Günler sonra enkaz altında cansız bedenine ulaşılan Atsu’nun cenazesi ülkesi Gana’ya gönderilmişti. Kariyerinde daha önce İngiltere’de Chelsea ile Newcastle United formaları giyen yıldız futbolcu için hem Türkiye’de hem de Ada’da maçlar öncesinde anıldı.

7 numaralı forma…

Atsu ile ilgili son karar da Gana’dan geldi. Gana Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu’nun milli takımda giydiği 7 numaralı formasını emekli etme kararı aldı. Artık Gana Milli Takımı’nda kimse 7 numaralı formayı giyemeyecek.