Gana, Kovid-19'la mücadele kapsamında 355 bin doz aşı satın alacak

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşıdan 355 bin doz sipariş ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, gazetecilere yaptığı açıklamada, satın alınan aşıların, martın ortasına kadar ülkeye ulaşacağını belirtti.

Agyeman-Manu, "Kovid-19'la mücadelede 355 bin doz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşıdan sipariş edildi." dedi.

Gana'daki mevcut şartlarda, düşük sıcaklıkta saklanması gereken Pfizer aşıları için uygun depolama sistemi olmadığına dikkati çeken Agyeman-Manu, AstraZeneca aşısının yaklaşık 20 milyon kişiye yapılacağını kaydetti.

Agyeman-Manu, ülkesinin daha fazla Kovid-19 aşısı alacağını vurgulayarak, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ve Afrika Birliği Platformundan da destek alacaklarını aktardı.

Ülkede şimdiye kadar 73 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 482 kişi ise hayatını kaybetti.