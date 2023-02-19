Gana’da Ada Foah sokaklarından Premier Lig’in zirvesine: Christian Atsu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda 10 şehrimiz büyük zarar gördü. Hatay da depremde büyük yıkıma uğrayan yerlerden biri oldu.

Futbol camiasını da derinden etkileyen depremde Hatayspor’un dünyaca ünlü yıldızı Christian Atsu’nun da cenazesine ulaşıldı. Premier Lig’de Chelsea, Everton ve Newcastle United gibi takımlarda forma giyen Atsu’nun hayat hikayesiyse okuyanları etkleyen türden.

ÇAMURDAN BİR YATAKTA UYURDU

Atsu’nun yaşam yolculuğu Gana’nın Güneydoğu kıyısında, Volta Nehri’nin Atlantik Okyanusu ile birleştiği yerde bir kasaba olan Ada Foah’ta başladı. Profesyonel futbol dünyasının parlak ışıklarına ulaşmak için çok çabalaması gerekecekti.

Atsu, çocukken çamurdan yapılmış bir yatakta uyuyordu. Babasını sağlık hizmetlerinin yeterli olmaması sebebiyle asla öğrenemediği bir hastalıktan dolayı kaybetti.

ADA FOAH SOKAKLARINDA KEŞFEDİLDİ

Ada Foah sokaklarında futbol topunun peşinde koşan Atsu’yu Feyenoord’un Afrika akademilerinin yetenek avcıları keşfetti. Atsu çocuk yaşta ailesinden ayrılmak gibi inanılmaz derecede zor bir karar verdi.

Atsu akademiye başladıktan birkaç ay sonra babasını kaybetti. Akademiye giderkenki görüşmeleri babasıyla olan görüşmesi olmuştu.

PORTO ONA ÜÇ GÜNLÜK ŞANS VERDİ

Akademide geçen günlerinin ardından Portekiz devi Porto’nun dikkatini çekti. Deneme antrenmanlarına çıktı. Portekiz ekibi ona üç günlük şans tanıdı. Yeteneklerini göstermek için sadece üç günü vardı.

Bu üç günlük süreçte Porto antrenörlerini etkilemeyi başardı. Altı aylık bir sözleşme yapıldı.

ESSIEN VE DORGBA’YA HAYRANDI

Premier Lig’i sallayan Afrikalı yıldızlara hayrandı. Özellikle Michael Essien ve Didier Drogba’ya büyük bir saygı duyuyor ve onları kendisine idol olarak görüyordu.

Porto’dan sonra sırasıyla, Chelsea, Everton, Bourbemouth, Malaga, Al-Raed ve Hatayspor formaları giydi.

ÇOCUKLAR İÇİN HAYIR ELÇİSİ OLDU

İngiltere’de bulunan Arms Around the Child adlı, dezavantajlı çocuklar için kurulan hayır kuruluşunun elçisi oldu ve İngiltere’den ayrılmasına rağmen çalışmalarına devam etti.

HAPİSTEKİ GANALILARI KURTARDI

Ülkesi Gana’da yiyecek çaldığı için cezaevine gönderilen insanları kurtarmak için devreye girdi.

Tutuklu bulunan bu kişiler için binlerce pound kefalet ödeyerek onların yeniden özgürlüklerine kavuşmalarını sağladı.

KİŞİSEL YAŞANTISI

Volta nehri kıyısındaki Ada Foah’ta büyüyen Atsu’nun 10 kardeşi vardı. Yazar Marie-Claire Rupio ile evli olan Ganalı yıldızın iki oğlu ve bir de kızı var.

BİLETİNİ İPTAL ETMİŞ

Süper Lig’de 5 Şubat günü Hatayspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. 0-0 devam eden karşılaşmayı ev sahibi ekip 90+7. dakikada Christian Atsu’nun attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Atsu ve takımı büyük sevinç yaşarken maçın ardından 23:00’de Fransa’ya uçağı olan 31 yaşındaki oyuncu biletini iptal ederek daha sonra gitmeye karar vermişti.

Aynı gece sabaha karşı 04:17’de yaşanan depremde yaşadığı rezidans yıkıldı ve günler sonra cenazesine ulaşıldı.

Gana’nın bir kenar mahallesinde büyüyen, Premier Lig’de zirveye çıkan ve son olarak yolu Türkiye’ye düşen Christian Atsu, bedenen Gana’ya fakat ruhen Türkiye’nin yüreğine gömüldü!

Burak Özdemir – Fanatik.com.tr