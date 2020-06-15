Gana'da Kovid-19 ile mücadele için 8 bin sağlık personeli istihdam edilecek

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 8 bin sağlık personeli istihdam edileceği bildirildi.

Finans Bakan Yardımcısı Abena Osei-Opare, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun onayıyla 8 bin 76 sağlık personelinin istihdam edileceğini belirtti.

Bu zor zamanlarda ülkede daha çok sağlık personeline ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Osei-Opare, işe alınacak sağlık çalışanları arasında kiniysen hemşire ve hemşire asistanı bulunacağını bildirdi.

Ülkede Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılmıştı.

Gana'da şimdiye kadar 11 bin 964 Kovid-19 vakası görüldü, 54 kişi hayatını kaybetti.