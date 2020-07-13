Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bin 500'ü aştı

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 24 bin 518'e yükseldi.



Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 327 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 692 artarak 24 bin 518'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 129 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 20 bin 187 kişinin de iyileştiği aktarıldı.



Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı da kaydedildi.



Ülkede başkent Akra 13 bin 404, Ashanti 5 bin 254, Western 2 bin 128 ve Central 1110 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 597 bini aşarken, 13 bin 265 kişi hayatını kaybetti.