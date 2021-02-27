Gannuşi, Tunus'taki yürüyüşü, 10 yıl önceki devrim gösterilerine benzetti

TUNUS (AA) – Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, lideri olduğu Nahda Hareketinin çağrısıyla bugün düzenlenen yürüyüşün 10 yıl önceki devrim gösterilerini hatırlattığını söyledi.

Gannuşi, "sebat ve devlet kurumlarının korunması" sloganıyla başkent Tunus'ta düzenlenen ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüşte konuştu.

Halkın, Tunuslular arasında diyalog ve pozitif etkileşim istediğini belirten Gannuşi, "Bugünkü gösteri bize, 10 yıl önce Zeynel Abidin bin Ali rejiminin düşmesiyle sonuçlanan devrim sürecinin gösterilerini hatırlattı." dedi.

Nahda Hareketiyle eş zamanlı olarak İşçi Partisinin düzenlediği yürüyüşe de değinen Gannuşi, İşçi Partisi destekçilerinin de ülkede değişim istediğini kaydetti.

Gannuşi, "Halk, sosyal adalet ve demokratik geçiş sürecinin tamamlanmasını istiyor. Hepimiz reform istiyoruz. Öncelikle siyasi aktörler ve parti başkanları arasındaki iletişimi reformize ederek işe başlamalıyız. Sonrasında basın reforma tabi tutulmalı, ekonomik ve sosyal krizlere çözüm bulunmalıdır." diye konuştu.

Nahda Hareketi, "ulusal birliğin güçlendirilmesi ve diyaloğun gerekliliği" mesajını vermek için düzenleyecekleri yürüyüşe geniş katılım çağrısında bulunmuştu.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasındaki kabine revizyonu krizinin çözümü için 20 Şubat'ta üçlü toplantı önerisinde bulunmuştu.

– Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki "kabine revizyonu krizi"

Ülkedeki "kabine revizyonu krizi" Başbakan Meşişi'nin 16 Ocak'ta 25 bakandan 11'inde değişikliğe gittiğini açıklamasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, kabine için güvenoyu oturumundan bir gün önce, hükümet değişikliğinin Anayasa'nın gerekliliklerini yerine getirmediğini, kendisine bilgi verilmediğini ve bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu söyleyerek, itirazını açıkladı.

Buna rağmen Meşişi'nin yeni kabinesi 27 Ocak'ta Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi ve diğer bazı partilerin desteğiyle Meclisten güvenoyu aldı.

Ancak Said'in teamül gereği yeni bakanları, göreve başlaması için yemin törenine çağırmaması krizi derinleştirdi.

Meşişi, krize çözüm arayışıyla 15 Şubat'ta 5 bakanı görevden alarak, eski kabine içindeki 2'si kadın beş bakanı vekaleten bu bakanlıklara atadı.

Başbakan Meşişi'nin hamlesi bir çeşit taviz şeklinde yorumlanırken birkaç saat sonra cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Said, Başbakan Meşişi'ye kabine değişikliğinin hukuki yönlerine ilişkin bir mektup yazdı.

"Kabine değişikliği bazı Anayasa hükümlerini görmezden geldi." ifadelerinin yer aldığı mektubunda Said, kabine değişikliğinin Anayasa'nın 92 ve 46'ncı maddelerine aykırı yapıldığını kaydetti.

Said'in mektubu krizin devam ettiğinin sinyalini verdi.