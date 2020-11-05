GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da mısır hasadı bereketli başladı

ŞANLIURFA (AA) – EŞBER AYAYDIN – Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da 2 milyon dekar alanda yetiştirilen mısırın hasadı başladı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında sulama imkanlarının her geçen gün geliştiği kentte, sulanan arazilerin artması tarımsal üretime büyük katkı yapıyor.

Ülkedeki pamuk, buğday, kırmızı mercimek, arpa ve mısırın önemli bir kısmının üretildiği Şanlıurfa'da, özellikle son yıllarda mısırdaki üretim artışı dikkati çekiyor.

Ekim alanı her yıl genişleyen kentte 2004 yılında 72 bin 37 ton olan mısır üretimi, 2017 yılında 750 bin tona, 2018 yılında 1 milyon 400 bin tona, 2019 yılında ise yaklaşık 1 milyon 500 bin tona yükseldi.

– Mısır ekim alanı 2 milyon dekarlık alana ulaştı

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, kent için önemli bir tarım ürünü olan mısırın, tahıl hasadının arkasından ikinci ürün olarak yöre çiftçisi tarafından ekildiğini söyledi.

Şanlıurfa'da 2000'li yılların başında yaklaşık 40 bin ton olan mısır üretiminin, sulama çalışmaları sonucu düzenli olarak arttığını aktaran Öztürkmen, bu yıl artan ekim alanlarıyla beraber yaklaşık 2 milyon ton mısır üretimi beklendiğini ifade etti.

Öztürkmen, mısır ekim alanının artmasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ekim nöbeti uygulamasının de etkisinin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin ektiği mısır bu yıl 2 milyon dekarlık alanı kapladı. Bunun 1,5 milyon dekarında dane, 500 bin dekarında da silajlık olmak üzere 2 milyon dekarlık alanda mısır ekimi yapıldı. Bugüne kadar her şey çok yolunda gitti, gerek dane dolumu gerek gelişimi ve mevsimin çok güzel olması mısırın gelişimini de iyice artırdı. Çiftçilerimiz yavaş yavaş biçime gireceklerdir. Çiftçilerimiz hektarda 1100-1200 kilogram civarında verim olduğunu söylüyor. Bereketli bir yıl olacağını düşünüyoruz."

Üreticileri hasat sırasında mısırın nemine dikkat etmeleri noktasında uyaran Öztürkmen, mısırda ideal nemin yüzde 14 olduğunu, nemli hasat yapılması durumunda çürüme ve kalite düşüklüğü yaşanabileceği uyarısında bulundu.

– "Hasat sonrası anız yakmaktan kaçınılmalı"

Öztürkmen, "Bizim çiftçilerimize en büyük tavsiyemiz hasat yaptıktan sonra anız yakmaktan kaçınmalılar. Artık tarım arazilerinde işleme yapan aletlerimiz oldukça güçlü hatta bazı yerlerimizde mısır hasat edildikten sonra aynı yere hububat ekimi yapılarak tarım yapılıyor, alınan verim oldukça yüksek. Bizim topraklarımızın organik maddesini artırmamız için mutlak ve mutlak bu bitki artıklarını toprağa karıştırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Aziz Aslan ise bu yıl 70 dekarlık alana mısır ekimi yaptığını ve hava şartlarının çok iyi geçtiğini belirterek, sezonu bereketli bir şekilde kapatmak istediklerini söyledi.

Mısır hasadına başladığını anlatan Aslan, "Mısırda hastalık olmadı, dane dolumu süper gerçekleşti. Çiftçiler mısırını biçmeye başladı, mısır hasadı da bu sene genel olarak çok güzel. Eski yıllara göre verim ve fiyat da yüksek. Çiftçi bu sene mısırdan memnun." dedi.