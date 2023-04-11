Gara şehitleri davasında 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Pençe-Kartal 2 Operasyonunda, Kuzey Irak’ın Gara Bölgesi’ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten Şervan Korkmaz kod adlı Osman Acer’e 13 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, Merkaz Botan kod adlı Doğan Geçgele de 14 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi. (DHA)

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