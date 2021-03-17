Garanti BBVA'dan müşterilere başka bankalardaki hesaplarını tek ekrandan görüntüleme imkanı

İSTANBUL (AA) – Esnaf, KOBİ ve ticari müşteriler, diğer bankalardaki hesaplarını Garanti BBVA İnternet’te tek ekranda görüntüleyebiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerin, hesap yönetimini kolaylaştırmak ve zaman tasarrufu sağlamak için yeni bir hizmete imza attı.

Söz konusu hizmet ile farklı bankalarda hesapları olan hem şahıs firması hem de tüzel statülü müşteriler, ayrı ayrı kullanıcı bilgisi ve parola girmeye gerek kalmadan Garanti BBVA İnternet üzerinden diğer bankalardaki tüm hesap hareketlerine ve bakiyelerine tek ekrandan ulaşabiliyor.

Böylece müşteriler, farklı bankalardaki hesaplarına gelen ve giden tutarları Garanti BBVA İnternet aracılığıyla zaman kaybetmeden, kolayca görüntüleyebiliyor.

Başka banka hesaplarını tek çatı altında toplamak isteyen müşterilerin Garanti BBVA İnternet’ten diğer bankanın hesap bilgisini eklemesi ve hesabını görüntülemek istediği bankaya online hesap hareketi tanımlanması için talimat vermesi yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, dijital bankacılık alanında teknolojinin sunduğu tüm yenilikleri, ürün ve hizmetlere entegre ederek müşterilerin hayatını kolaylaştırmak hedefiyle hareket ettiklerini belirtti. Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerimizin dijitalleşme süreçlerine destek olmaya devam ediyoruz. Hesap yönetimini kolaylaştıran ve zaman tasarrufu sağlayan bu proje sayesinde müşterilerimiz, diğer bankalardaki kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini hatırlamaya gerek kalmadan tüm hesap hareketlerine güvenle Garanti BBVA İnternet üzerinden ulaşabiliyor. Böylece finansal durumlarını anlık olarak tek ekranda takip edebilen müşterilerimizin bankacılık işlemlerini yönetmesi de kolaylaşıyor. Bu proje aynı zamanda bankacılığın geleceği olarak nitelendirdiğimiz açık bankacılık uygulamaları adına atılmış önemli bir adım ve bu uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte müşterilerimize en yüksek faydayı en güvenli şekilde sağlayacak deneyimler yaratmaya devam edeceğiz."