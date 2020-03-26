Garanti BBVA’dan sağlık çalışanlarına destek

Garanti BBVA, corona virüsü salgınıyla mücadeleye destek kapsamında devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat eksiklerini karşılamak amacıyla 10 milyon TL tutarında bir fon ayırdı.

Bu fonla hastalığın tedavi sürecinde kritik öneme sahip teknik teçhizatla, özellikle doktorlar ve sağlık çalışanlarının çok fazla miktarda ihtiyaç duyduğu maske, siperlik, eldiven, koruyucu tulum, bone, su geçirmez önlük ve ayaklık gibi malzemelerin acil şekilde karşılanması hedefleniyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Bu savaşta en ön cephede yer alan hastanelerimizin, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın görevlerini herhangi bir eksiklik hissetmeden rahatlıkla icra etmelerini sağlaması için bir adım attık ve ihtiyaç duydukları malzemelerin tedarikine destek olmak istedik” dedi.