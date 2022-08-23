Garibanın evi polis eşliğinde yıkılıyor

Kentsel dönüşüm kapsamında Tokatköy Mahallesi’nde planlanan yıkım için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak belediye baskın yaptı, halk da barikat kurdu.

Fırat FISTIK

İstanbul Beykoz’a bağlı Tokatköy Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yıktırmak istemeyen mahalleli ile belediye arasında kriz sürüyor. Kentsel dönüşüm projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP‘li Beykoz Belediyesi birlikte yürütüyor. Yıkımı planlanan binaların elektrik, su ve doğalgazları haziran ayında çevik kuvvet polisleri eşliğinde kesilmişti. Ancak vatandaşlar buna rağmen evlerini terk etmediler.

ÇATILARA ÇIKTILAR

Kentsel dönüşüm zorlamasını kabul etmeyen 300’e yakın vatandaş mahalle girişinde nöbet tutmaya başlamış, belediye yetkilileriyle görüşmek istediklerini duyurmuşlardı. Bunun yanı sıra tahliye edilmek istenen vatandaşların mahkemeye yaptıkları başvuru sonucu yürütmeyi durdurma kararı da çıkmıştı.

Mahalle’de 200’ün üzerinde binanın yıkılması planlanıyor. Mahkeme kararına rağmen Beykoz Belediyesi’nin tahliye ve yıkım ısrarı sürüyor. Dün sabah mahalleye çok sayıda Çevik Kuvvet polisiyle birlikte belediyenin yıkım ekipleri girmek istedi. Mahalleli evlerini yıktırmamak için Tokatköy’ün girişlerine barikat kurdu. Bazı vatandaşlar evlerin çatılarına yıktı. Polis mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri ile Çevik Kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı.

Zenginin inşaatı son hız sürüyor

MARMARİS KİSEBÜK’ÜNDEKİ SİMPAŞ OTELİ

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki milli parkın sınırları içerisinde yer alan Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO’nun otel-devre mülk projesinin inşaat alanı mahkemenin “ÇED raporu gereklidir” kararının ardından Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Ancak buna rağmen inşaat devam etti. Marmaris Kent Konseyi üyeleri mühürlü inşaatta çalışılmasına engel olmak için eylem yaptı. Ancak çevreciler gözaltına alındı. Şimdi de çevreciler sözkonusu olayla ilgili Emniyet’e ifade vermeye çağırıldı. Konsey’den yapılan açıklamada “Arkadaşımızın mühürlü inşaatta çalışmaya engel olmak suçlamasına maruz kalmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz” denildi.

İSTANBUL ETİLER’DE POLİSİ OKULU ARAZİSİ

İstanbul Etiler’deki polis okulu da 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun arazisi protokolle İBB‘ye devredildi. Bedeli 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi ve arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı. Arazi 2018’de İBB tarafından satışa çıkarıldı. 1 milyar 388 milyon 520 bin TL’ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ aldı. KİPTAŞ da aynı yıl arazi için ihale düzenledi. İhaleyi Yapı ve Yapı İnşaat ile ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021’de paylarının tamamını Yapı ve Yapı şirketine satarak projeden çekildi. Ancak Danıştay Etiler Polis Okulu arazisinde üç gökdelen yapılmasının önünü açan imar planlarını iptal etti. Buna rağmen plansız arazide inşaat çalışmaları başladı ve hızla devam ediyor. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne Beşiktaş Belediyesi ne de İstanbul Valiliği’ne bağlı bakanlık birimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü imar planı bulunmayan alanda yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bir açıklama yapıyor.

ÜMRANİYE’DEKİ LİMONLU BAHÇE PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ümraniye Yamaneveler’deki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan Doğa Madencilik ve TÜRKSAT’a ait parseller için Ümraniye Belediyesi’nin hazırladığı imar planı değişikliğini 2021’de onayladı. Plan değişikliği ile parsellerdeki PTT alanı, park ve yol fonksiyonları değiştirilerek dev araziye ticaret-konut, millet bahçesi, park ve yol fonksiyonları verildi. Plan değişikliğine karşı Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten dava açtı. Üreten nüfus ve yapılaşma oranının yüksek olduğu bölgede yeni alanların yapılaşmaya açılmasının nüfusu arttıracağını, alt yapı yatırımlarının aksayacağını belirterek kamu yararına aykırı olan planların iptalini istedi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi 7 Temmuz 2022’de yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen arazide başlayan Limonlu Bahçe Konakları projesinin inşaat çalışmaları sürüyor.