Garo Paylan AKP’lileri dakikalarca tiye aldı! “Ekonomi uçuyor dimi, tabi sizin dolarınız var”





HDP Milletvekili Garo Paylan, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuştu. AKP ve MHP sıralarına "Ekonomi nasıl gidiyor?" diye sorarak sözlerine başlayan Paylan, "Ekonomi uçuyor dimi. Evet ekonomi sizin için uçuyor. Türkiye’de iki gerçeklik var. Bir AKP ve MHP’li arkadaşlar onlar için ekonomi uçuyor bir de halkın ekonomisi var. Sizin ekonominizin uçuyor çünkü dolarlar içindesiniz. Yandaşlarınız dolar üzerinden güvence alıyor. Emeği sömürüyorsunuz. 180 avro işçiyi sömürüyorsunuz. Ama ekonominiz uçuyor. Siz böyle şatafat, lüks içerisinde yaşayın. Saraylarda yaşayın, sizin için ekonomi uçuyor. Birde halkın ekonomisi var arkadaşlar" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #garopaylan #erdoğan #ekonomi #hdp #tbmm #bahçeli #ekonomibakanı #gündem #yurttaştv