Garo Paylan AKP’nin Gizli Planını Açıkladı: Whatsapp, Twitter, Facebook ve Instagram Kapatılabilir!

Garo Paylan AKP’nin Gizli Planını Açıkladı! Whatsapp, Twitter, Facebook ve Instagram Kapatılabilir!

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Salgının Yeni Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde konuştu.

Garo Paylan “Ücretsiz izin kabul edilemez” dedi. Çay ve simit hesabı yapan Paylan şöyle dedi:

“İşçinin herhangi bir rızası olmadan işverenlere işçilerini istediği gibi ücretsiz izne çıkarmasını öngörüyorsunuz, istedikleri gibi, keyfiyetle ve bunun sonucunda işçiye ne vadediyorsunuz?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 1.170 TL bir sefalet maaşı. Günde 39 TL. 1 öğünde 13 TL vadediyorsunuz. 1 öğünde 13 TL’yle 4 kişilik bir aile ne yiyebilir? Simit hesabı yapın istiyorsanız Sayın Cumhurbaşkanının. 4 kişilik bir ailenin 1 öğündeki simit hesabı 25 TL. Siz 4 kişilik bir aileye simit ve çay dahi vadetmiyorsunuz. İşte, Cumhurbaşkanının yirmi yıl önce söylediği durumun yarısını bile vadetmeyen, bu zor günlerde bir sefalet maaşını, bir açlık maaşını vadediyorsunuz; bu, kabul edilemez. Vatandaşlarımız 1.170 TL’yle simit bile alamıyorlar çocuklarına”

Garo Paylan iktidarın salgın dönemini fırsata çevirmeye çalıştığına dikkat çekerek “Whatsapp , Facebook , Twitter ve İnstagram’ı kapatacak bir düzenleme ile karşımıza çıktılar. Yaptığımız muhalefet ile bu madde çekildi ama biz niyeti görmüş olduk. Cumhurbaşkanı Whatsapp’ı Twitter’ı Facebook’ı kapatmak istiyor. Onun sarayının whatsapp’ına mahkum olalım istiyor. Şimdiden bu düzenleme çekildi. Ama malesef yeterli kamuoyu basıncı olmazsa ilk fırsatta bunu yeniden deneyecektir” diye konuştu.

Garo Paylan Kimdir?

Garo PAYLAN

Malatya – 1972, Avedis, Sirarpi.

Ekonomist; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Ermeni okullarında yöneticilik yaptı. Ana dili temelli çok dilli eğitim alanında çalışmalar yürüttü. Halkların Demokratik Partisinin Kurucu Üyesidir. HDP’de 2 dönem Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısıdır.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

Paylan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.