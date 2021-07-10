HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasına Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndererek başlayan Garo Paylan yargı reformunu eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #garopaylan #selahattindemirtaş #hdp #tbmm #meclistv #meraldanışbeştaş #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Garo Paylan Demirtaş’a selam gönderdi! Süleyman Soylu’ya Sedat Peker’in itiraflarıyla yüklendi!