Garo Paylan ‘en ucuz doğal gazı sağlıyoruz’ diyen AKP’li Bakanı çok sert eleştirdi!





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülürken HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, elektrik zamlarına ilişkin vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı anlatmak için video izletmek istedi, ancak izin verilmedi. Garo Paylan'ın konuşması kısaca şöyle: Bu sunumunda insan yok, yurttaş yok, doğa yok, ekoloji yok. Şirketler var, kâr hırsı var, vahşi kapitalizm var, şirketlerin çıkarı var. Halkın çıkarı yok, toplumun çıkarı yok, doğanın çıkarı yok. Şimdi, diyor ki Sayın Bakan’ımız: 'Ben herkese doğalgaz sağlıyorum hem de Avrupa'nın en ucuzunu sağlıyorum.' Peki, sorarım Sayın Bakan’ımıza: Avrupa 'da 4 bin euro alan bir işçi ile Türkiye'de 250 euroya talim eden bir işçiyi nasıl aynı kefe ye koyuyorsunuz ya, nasıl aynı kefeye koyuyorsunuz? 3 bin lira maaş alan bir kişi bin lira faturasını nasıl ödesin? Bu işin bir sosyal boyutu yok mu? Maalesef yok sizin sunumunuzda, bir sosyal boyutu yok. Yeşil devrimi, yeşil ekonomiyi anlamayan bir Enerji Bakanı’yla biz hiçbir yere gidemeyiz. Bir vizyon belgesi ortada yok. Bu bütçeye onay vermeyin. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #garopaylan #doğalgaz #enerjibakanı #planbütçekomisyonu #fatihdönmez #hdp #bütçe #zam #yurttaştv