Garo Paylan Erdoğan’a demediğini bırakmadı! “Burunlarından fitil fitil getiririz!”





Garo Paylan, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Hazine’nin altına hortum takılmıştır. Hazine’mize, 84 bin yurttaş veriyor ya onun altına Erdoğan hortumu bağladı. Şu an dolar 12 TL. Yarın 18 TL’ye çıktığında o hortumun vanası açılacak ve yüz milyonlarca lira faizciye, tefeciye akacak. İşçi, memur yoksullaşacak. Zamlar yağacak. Bir avuç dolar baronu ihya olacak. Bu hak mıdır, adalet midir? Bir hortum Merkez Bankası’na bağlandı, bir hortum Hazine’ye bağlandı; yurttaşların rızkı, emeği, alın teri bir avuç faizciye, tefeciye bağlandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #garopaylan #dolar #merkezbankası #dolar #dolaraendeksimevduat #ekonomi #yurttaştv