HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Kadıköy Kalkedon Meydanı'nda bulunan KAdıköy Surp Takavor Kilisesi'nin kapısına çıkarak dans eden kişilere çok sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın o fotoğraflarını gösteren Garo Paylan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #garopaylan #kilise #ermeni #receptayyiperdoğan #erdoğan #hdp #akp #haber #gündem #türkiyegündemi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Garo Paylan Erdoğan’ın o görüntülerini gösterdi! Kilisedeki saygısızlığa çok sert tepki!