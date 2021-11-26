Garo Paylan “Vicdansızlar” dedi! İktidarı topa tuttu! HDP’den muhalefete çağrı!





HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "iktidarın istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi gerektiğini" öne sürdü.Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son günü olduğunu anımsattı."Saraydan gelen vicdansız ve adaletsiz bütçenin kalemlerini değiştirmek için son gün olduğunu" ifade eden Paylan, kurdaki artışlar sonucu "saraydan gelen bütçenin çöktüğünü" iddia etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #garopaylan #erkenseçim #dolar #ekonomi #haber #haberler #hdp #halklarındemokratikpartisi