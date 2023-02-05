Garry Rodrigues’den transfer sözleri: Süper Lig’e dönecek mi?

Bir dönem ülkemizde Galatasaray’da ardından Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan Garry Rodrigues, şu anki futbol kariyerini Olympiakos takımında sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun ismi son zamanda Süper Lig ekibiyle anılırken çıkan transfer haberleri hakkında açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY KARNESİ

Garry Rodrigues, süper Lig’de ilk Galatasaray ve daha sonra Fenerbahçe’de forma giymişti. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray’da 78 resmi müsabakada 16 gol ve 16 asistlik performans sergilerken Fenerbahçe’de ise 29 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

BİR ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2017-2018 sezonunda 40 maçta forma giyen ve 10 gol, 10 asistlik performans ortaya koyan Garry Rodrigues Sarı-Kırmızılı takımla şampiyonluk yaşadı.

SON İKİ SEZONDUR OLYMPIAKOS’DA

Son iki sezondur Yunan akibi Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues geçen sezon kariyerindeki ikinci şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon 23 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

KONYASPOR’UN GÜNDEMİNDE

Konyaspor, Olympiakos forması giyen Garyy Rodrigues’le ilgileniyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Süper Lig ekibi Burundili oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek istiyor. Kısa süre önce Yunan ekibi Konyaspor’dan 1 milyon Euro karşılığında Bytyqi’yi kadrosuna katmıştı.

RODRIGUES’DEN AÇIKLAMA

Radyospor’un sorularını yanıtlayan Rodrigues, “Ben de hakkımda yazılan haberleri gördüm; ama transfer adına kimseyle konuşmadım.

KONYASPOR SÖZLERİ

Transfer teklifi hakkında konuşan Garyy Rodrigues, “Konyaspor’a transferim söz konusu değil. Şu an için Türkiye’ye dönmek gibi bir planım yok. Türkiye’den teklif almadım” dedi.”(Skorer)