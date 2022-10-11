‘Gaybubet evleri’ davasında sanıklara örgüt üyeliğinden ceza

Ankara’da, FETÖ/PDY’nin ‘gaybubet evleri’ davasında yargılanan eski KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur’un da aralarında bulunduğu 6 sanık, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin firari üyelerinin saklanması ve yurt dışına kaçırılmasında aktif görev aldığı belirlenen ve örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet evi’nde kaldığı tespit edilen eski Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) başmüfettişi Yasin Temur ile birlikte eşi Aslı Temur, ablası Figen Durmuşoğlu, eşi eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu, eski emniyet müdürü Cihangir Baycan, eski binbaşı Hakan Uzunay, başbakanlık eski personeli Metin Kalafatoğlu, eski albay Yaşar Özbek ve ‘sivil imam’ Murat Ortaç, 10 Mart’ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Temur, Cihangir Baycan, Yaşar Özbek, Murat Ortaç ve Metin Kalafatoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken Aslı Temur, Figen Durmuşoğlu, Hakan Uzunay ile Hasan Durmuşoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yasin Temur, Yaşar Özbek, Murat Ortaç ve Metin Kalafatoğlu hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 22,5 yıl; Cihangir Baycan, Aslı Temur, Figen Durmuşoğlu, Hakan Uzunay ile Hasan Durmuşoğlu hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Hakan Uzunay ve Hasan Durmuşoğlu’nun dosyası ayrılarak 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu 5 sanıktan Cihangir Baycan ile Yaşar Özbek de süreç içinde tahliye edildi. Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yasin Temur ve tutuksuz sanıklar Murat Ortaç, Metin Kalafatoğlu, Aslı Temur, Cihangir Baycan ve Figen Durmuşoğlu salonda hazır bulundu.

Mahkemede sanıklar, üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan sanıklar Aslı Temur, Cihangir Baycan’a 6 yıl 3 ay, Metin Kalafatoğlu ve Yaşar Özbek’e 7 yıl 6 ay, Murat Ortaç’a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükümle birlikte Ortaç’ın tutuklanmasına karar verildi.

Aynı suçtan Yasin Temur 12 yıl 6 hapis cezasına mahkum edilirken, sanık Figen Durmuşoğlu ise beraat etti. Sanıklar Yasin Temur ve Murat Ortaç hakkında cezada alt sınırdan uzaklaşan mahkeme, bu sanıklar için takdir indirimi uygulamadı. (DHA)

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