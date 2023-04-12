Gaye Usluer CHP’ye geri döndü

Memleket Partisi kurucuları arasında yer alırken geçtiğimiz yıl partiden istifa eden eski CHP milletvekili Gaye Usluer yeniden CHP’ye döndü.

MEMLEKET PARTİSİ’NDEN İSTİFA ETTİ, CHP’YE GERİ DÖNDÜ

2010 yılında siyasete atılan, 2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilerek, 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan, parti meclisi üyesi Gaye Usluer, 2012 yılından 2021 yılına kadar CHP PM üyesi görevini yürüttü.

Prof. Dr. Gaye Usluer, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifasını açıklamıştı. CHP’den istifa ettikten sonra Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi’ne geçen Prof. Dr. Usluer, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlenmişti. Usluer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında da Memleket Partisi’nden istifa ettiğini açıklamıştı.

“BU İKTİDARI GÖNDERMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum” diyerek Memleket Partisi’nden istifa eden Prof. Dr. Gaye Usluer, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Usluer, aldığı karar ile tekrardan CHP’ye döndü. Dönüşünü ‘Yuvaya dönüş’ olarak değerlendieren Usluer, “Bu sürece olumlu katkı sunmak istiyorum. Seçime 32 gün kaldı efelenerek, hakaret ederek ve ötekileştirerek, olmayanı varmış gibi göstererek, yapmadığını yapacakmış gibi göstererek seçim kazanma dönemi bitti. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu. Tüm CHP milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Ortak hedefimiz belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve düzeni değiştirmek. Birlikte başaracağız” dedi.