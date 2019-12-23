Gazali ve İslam felsefesi: Akıl ve iman uzlaştırılabilir mi? – Tele Kültür (21 Aralık 2019)

Yünan felsefesi ve doğuşu.
Gazali ve İslam felsefesi.
Din ve felsefe tartışması.
İslam felsefesi.
Akıl ve iman uzlaştırılabilir mi?
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